Monza-Inter, moviola: errore gravissimo sul gol di Acerbi. Ecco perché niente Var

All'81' Acerbi segna su cross da punizione di Asllani, ma prima che il pallone entri in rete l'arbitro Sacchi commette un gravissimo errore concettuale. Fischia infatti, vedendo un fallo inesistente di Gagliardini su Pablo Mari. In realtà è il difensore del Monza che inciampa sul piede del compagno di squadra Izzo. Il Var non è intervenuto perché da protocollo non poteva farlo, in quanto l'arbitro aveva già fischiato prima che il pallone entrasse in rete. Un gravissimo errore, che ha tolto all'Inter il gol del 3-1.