Massimo Moratti , ex presidente dell'Inter, ha parlato anche del momento difficile che sta vivendo il Napoli dopo lo scudetto dell’anno scorso.

Intervenuto a Kiss Kiss Napoli, Moratti ha analizzato così la situazione del club: "In questo momento il Napoli è in seria difficoltà, ma De Laurentiis deve stare tranquillo. Non è riuscito a gestire il successo dell'anno scorso ma ha tutte le possibilità di ricostruire un nuovo progetto altrettanto importante".