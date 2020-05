In UK – Inter, distanza con il Chelsea per il riscatto di Moses: Conte può chiedere…

Futuro incerto per Victor Moses. L’esterno nigeriano di proprietà del Chelsea e in prestito all’Inter non sa ancora dove giocherà nella prossima stagione. Secondo quanto riferisce il quotidiano inglese The Sun, il club nerazzurro è disposto a versare al massimo 6 milioni di sterline per riscattare il calciatore, mentre i Blues non vogliono scendere sotto i 10,75 milioni di sterline per lasciarlo partire a titolo definitivo.

Moses, grande pupillo di Antonio Conte e fuori dal progetto di Frank Lampard, ha un contratto fino al 2021 con il Chelsea: per il giornale inglese, proprio l’allenatore dell’Inter potrebbe chiedere il rinnovo del prestito per un’altra stagione. Un’ipotesi che diventerebbe fattibile solo in caso di rinnovo del contratto per un altro anno con il club londinese.