Mourinho a Inter TV: “Abbiamo perso contro una squadra che vincerà lo scudetto, forza Inter”

Le parole dell'allenatore della Roma a Inter TV

José Mourinho torna a San Siro con la sua Roma e nonostante la sconfitta dedica parole di ammirazione per la squadra di Inzaghi. L'Inter per il portoghese è sempre casa: "Sempre una grande emozione, in questa casa mi conoscono bene e sanno la mia natura. Sono venuto qui per vincere. Sono venuto qui per vincere, non c'è un'altra storia. Si sapeva che per l'Inter era importante vincere ma non sono bugiardo, anche io volevo vincere. Abbiamo perso contro una squadra che è più brava di noi, contro una squadra che sicuramente vincerà lo scudetto. Un po' sfortunati nel cercare di segnare il primo gol e a concedere il gol in contropiede di Dumfries. Buona partita, una volta di più ringrazio per l'accoglienza e forza forza Inter per questo finale di stagione. E forza per i miei dopo tre mesi senza sconfitta. Dico sempre ai miei: una sconfitta contro una squadra top è più accettabile che contro una squadra scarsa. Dobbiamo inseguire il nostro sogno di una finale europea".