Mourinho: “All’Inter la Roma era la vera rivale. Se pensate di vincere subito allora…”

LA NUOVA AVVENTURA

Jose Mourinho, ex tecnico dell'Inter oggi sulla panchina della Roma, ha concesso un'intervista ai microfoni del canale YouTube della Serie A. Queste le sue parole sull'approdo nella capitale: "Questo non è il progetto Friedkin, non è il progetto Mourinho, non è il progetto Tiago Pinto: è il progetto Roma. Conosco i tifosi e la passione e se pensate che il progetto sia "arrivo domani e vinco dopodomani" non è la strada giusta. Questo è un progetto in cui i proprietari vogliono lasciare un'eredità, vogliono fare qualcosa di molto importante per il club in modo sostenibile. Vogliamo che la Roma abbia successo anche in futuro".

I TIFOSI - "E' davvero incredibile che negli ultimi due decenni non ci siano stati molti momenti per i tifosi per gioire. Ma quella passione non è mai svanita. E' molto facile essere un sostenitore quando la squadra vince continuamente. Un'altra cosa è essere tifoso in questa situazione: questo per me significa molto".

LO SPIRITO DI SQUADRA - "Spero che la squadra diventi il riflesso di ciò che sono. Ho sempre detto che si può conoscere un giocatore solo se si lavora con lui: ma in realtà solo quando sei in campo con loro, quando li senti, li respiri e li guardi negli occhi, inizi a conoscerli davvero. Tutti devono sentire che voglio dare tutto quello che ho alla squadra. Tutti devono essere felici quando vinciamo, tristi quando perdiamo, ma tutti devono essere uniti come squadra".