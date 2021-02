Tottenham ko, Mourinho stizzito con la giornalista: “Bale? Bella domanda ma non meriti risposta”

Un’altra sconfitta. Dura digerire contro il suo ex Chelsea. Jose Mourinho, al termine della partita, è sembrato particolarmente nervoso. Una giornalista l’ha stuzzicato sul tema Bale, lasciato in panchina, e lo Special One ha rispedito al mittente la domanda.

“Un’ultima domanda: Gareth Bale. Stavate perdendo 1-0, molti potrebbero chiedersi perché non l’ha inserito? Posso chiederle come mai non l’ha inserito?”, ha chiesto la giornalista Alison Bender.

Secca la risposta di Mourinho: “Bella domanda ma non credo che meriti una risposta”.