LIVE – Napoli-Inter 0-0: Conte non vuole distrazioni, ristabilire la distanza di sicurezza

Contro il Napoli i nerazzurri sono chiamati a non perdere punti sul Milan che nella gara delle 12.30 ha superato il Genoa per 2 a 1

18° - Ripartenza Inter, affondo di Hakimi, palla sul primo palo dove Lautaro aggancia, controlla, cade, si rialza, lavora il pallone per arrivare al tiro ma commette fallo.

17° - Prima conclusione dell'incontro di Ruiz che riceve al limite da Insigne e conclude centrale. Facile per Handanovic

11° - Silent Check per un contatto Barella-Insigne, riprende il gioco, non viene ravvisato alcun fallo

9° - Buona copertura di Darmian su Politano, palla in corner. Primo tiro dalla bandierina per il Napoli

5° - Gran lavoro di Lukaku un protezione, Barella segue l'azione, ruba palla al belga e prova l'affondo, gioco fermato per un precedente fallo di Ruiz

1° - Affondo di Mario Rui, palla al centro, pulisce l'area De Vrij che innesca Hakimi che guadagna un corner. Primo tiro dalla bandierina per l'Inter

NAPOLI - Si accendono i riflettori allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli per la sfida tra i partenopei e l'Inter. Nerazzurri chiamati a replicare alla vittoria dei rossoneri contro il Genoa al Meazza, Napoli che invece vuole approfittare del passo falso della Juventus per portarsi in zona champions. Gara piena di motivazioni quella di questa sera, tra due squadre a caccia di conferme. Conte contro Gattuso, Napoli contro Inter. Saranno scintille.