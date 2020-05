In UK – Newcastle, la rivoluzione saudita parte da Lazaro? Trattativa con l’Inter, le cifre del riscatto

Valentino Lazaro ha convinto il Newcastle. Secondo quanto riferisce il Sun, l’esterno austriaco potrebbe essere il primo acquisto della nuova proprietà dei Magpies. La rivoluzione saudita potrebbe prendere il via proprio con l’acquisto a titolo definitivo di Lazaro: contatti in corso con l’Inter per il passaggio a titolo definitivo per 21,5 milioni di sterline.

L’esterno ex Hertha Berlino ha collezionato da gennaio fino allo stop per l’emergenza Coronavirus cinque presenze e un gol. Il club nerazzurro potrebbe ricavare un tesoretto dalla cessione di Lazaro e recuperare i 20 milioni di sterline investiti la scorsa estate per acquistarlo.