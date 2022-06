Rivoluzione Nike, maglia identica per due anni: proposta al PSG. Così anche per l’Inter?

La Nike starebbe riflettendo sulla possibilità di una proposta che, nell'ambito delle magliette da gioco, risulterebbe davvero rivoluzionaria. Secondo quanto riportano media in Francia e Calcio e Finanza, infatti, il noto marchio statunitense avrebbe in mente di proporre al Paris Saint-Germain l'idea di fabbricare la stessa, identica maglia per due stagioni consecutive (a partire dalla prossima e poi per quella successiva), senza così realizzare una nuova divisa. La proposta avrebbe come scopo di limitare le spese dei tifosi e ridurre l’impatto ambientale di questa operazione, dato che, come riporta L'Equipe, la Nike è responsabile del 2% delle emissioni globali di gas serra.