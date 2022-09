Dopo la sosta un’Inter diversa: tanti cambiamenti, ma la novità più gustosa sarà a centrocampo

"La novità più gustosa sarà in mezzo al campo. Non è più tempo di rimandare il lancio di Asllani. Il giovane albanese, dal ritiro della nazionale, è stato dialetticamente perfetto: «È normale non abbia giocato tanto fin qui, sono giovane e sono in una squadra forte, devo avere pazienza». La squalifica di Brozovic gli darà una maglia da titolare. Occhio, perché in società nessuno crede che sarà una meteora. Gli intoccabili non esistono più. In fondo, è anche per colpa degli (ex) intoccabili che l’Inter si trova stritolata tra la confusione e le difficoltà".