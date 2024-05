"(...) Ovviamente il condizionale è d’obbligo perché Zhang e i suoi advisor (Goldman Sachs) stanno continuando a negoziare sia con Oaktree sia con il fondo Pimco. Su quest’ultimo fronte era in pratica stata definita l’entità del rifinanziamento (430 milioni) ma alla fine la procedura si sarebbe fermata in quanto il contratto firmato tre anni fa con Oaktree non contemplava soltanto la restituzione del prestito (385 milioni) ma anche una partecipazione all’equity in seguito alla cessione dell’Inter: eventualità che tuttavia non si è verificata in quanto Zhang non ha ceduto l’Inter. Si potrebbe dunque profilare una battaglia legale da martedì in poi".