La specialità della casa restano i finanziamenti. Oaktree ne concede in tutto il mondo con l’obiettivo primario di aiutare le aziende a uscire da una crisi di liquidità momentanea, realizzando un buon profitto sugli interessi. Talvolta, però, il fondo finisce per rilevarne le attività una volta che l’incapacità di rimborsare il debito è acclarata. Così è accaduto, per esempio, nel 2022 quando Oaktree ha «soffiato» al traballante gigante immobiliare cinese Evergrande due progetti immobiliari: una replica del castello di Versailles a Hong Kong e un resort in stile Venezia nei pressi di Shanghai.

Al credito opportunistico, Oaktree ha nel tempo affiancato altre strategie, volte a comprare e vendere direttamente società (private equity) e a investire in edifici o infrastrutture. Tutte hanno trovato applicazione anche in Italia, dove il fondo californiano ha sinora investito poco meno di due miliardi. Dopo esser stato per oltre tre anni socio dell’Acquario di Genova, oggi Oaktree vanta nel Paese un vasto portafoglio di partecipazioni che vanno da Banca Progetto agli hotel di lusso Arsenale, passando per Mail Boxes Etc. Una bacheca a cui presto potrebbe aggiungersi quello che in gergo finanziario si definisce «trophy asset »: l’Inter".