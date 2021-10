Onana-Inter, piovono conferme. Fonti interne all’Ajax: “Ha firmato pre-contratto altrove”

Fonti vicine al club olandese confermato che il portiere ha ormai firmato un pre contratto con l'Inter per la prossima stagione

L'Inter pare aver scelto il portiere del futuro. Sarà André Onana a raccogliere l'eredità di Samir Handanovic. Il club nerazzurro dovrebbe aver battuto la concorrenza ed essersi assicurato il portiere in scadenza di contratto con l'Ajax. La conferma arriva anche dal portale olandese Voetbal Primeur.

Fonti interne al club avrebbero commentato così la notizia della trattativa per il prolungamento del contratto dell'estremo difensore: "Ha da tempo firmato un pre-contratto con un altro club". Di fatto rinunciando a continuare a trattare con Onana. Secondo il sito sportivo olandese il portiere ha ricevuto un'offerta importante dall'Ajax a marzo, ma ha rifiutato. Il club olandese sperava di poterlo cedere, ma Onana ha rifiutato Lione e Nizza in estate per vestire la maglia dell'Inter.