Qatar 2022, Mondiale davvero finito per Onana: è in aeroporto per tornare in Camerun

"Mondiale finito per Onana. La frattura con il presidente della Federazione Eto'o e il c.t. Song è insanabile. Non ci sono i presupposti per continuare a giocare. E allora ecco che il portiere dell'Inter sta per lasciare il Qatar. È ora in aeroporto dove, via Parigi, raggiungerà Yaoundé, la capitale del Camerun".