Di Marzio: “Ore decisive per tre operazioni dell’Inter. Si aspetta il sì di Eriksen”

Domenica di calcio giocato ma anche di mercato soprattutto in casa Inter che ha giocato la sua gara contro l’Atalanta di sabato. Gianluca Di Marzio a Sky Calcio Show ha parlato proprio delle operazioni nerazzurre: «I nerazzurri, avendo già giocato, si possono concentrare sul mercato. Soprattutto sulla Premier League. Perché stanno andando avanti tutte e tre le operazioni: per Giroud manca un mln per accontentare il Chelsea ma si sta proseguendo nella trattativa. Quella di Young perché c’è l’ok dello United ma si deve limare l’indennizzo. E poi c’è Eriksen: l’Inter aspetta il sì del giocatore e appena arriverà quel sì si procederà con il Tottenham in maniera spedita. Sono ore decisive per tre operazioni legate alla Premier e alla voglia di provare a vincere lo scudetto».

Sul fronte Vidal: situazione legata alla panchina del Barcellona: se dovesse essere esonerato Valverde, come ormai pare piuttosto certo, i margini per un’operazione si ridurrebbero al minimo.

(Fonte: SS24)