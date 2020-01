Paratici: “Centrocampista top all’Inter? Non sarebbe una sorpresa perché…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Roma-Juventus, Fabio Paratici, direttore sportivo dei bianconeri, ha parlato così della possibilità di un acquisto top a centrocampo da parte dell’Inter: “La corsa allo scudetto è complicata, che comprende anche la Lazio che sta facendo molto bene e ha una squadra molto forte. L’Inter ha già comprato giocatori quest’estate di grande libello: Lukaku, Barella, Sensi e Sanchez. Ha già fatto investimenti importanti e non sarebbe una sorpresa. Noi pensiamo di avere una rosa molto competitiva: se abbiamo molti giocatori competitivi come dite, non vedo come ci sia spazio per altri. Campioni d’inverno? Conta vincere alla fine”.