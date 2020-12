Pardo: “Rosso a Insigne? Da regolamento giusto, come Vidal. Ma ho una proposta”

“Da regolamento, il rosso di Lorenzo Insigne è giusto. Anche l’Inter ha subito, contro il Real Madrid, l’espulsione di Vidal per aver detto qualcosa all’arbitro. Io ho una proposta ma per il board più che per gli arbitri. Secondo me, dal momento che spesso gli insulti vengono ignorati mentre altre volte viene applicato severamente il regolamento, si potrebbe stabilire che l’insulto sia punito con il cartellino giallo. Perché il rosso mi pare un’enormità. Ma l’espulsione da regolamento è giusta. Che poi non sia applicata sempre è altrettanto vero”.

Così Pierluigi Pardo, durante una diretta Instagram, sul caso dell’espulsione di Lorenzo Insigne durante Inter-Napoli.