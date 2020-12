Inter, il particolare del Cds su un gesto di Eriksen: “Ecco perché non andrà mai bene a Conte”

Com’è inevitabile che sia, oggi si parla soprattutto di Christian Eriksen. Il centrocampista dell’Inter è stato infatti richiamato in causa da Antonio Conte dopo un lungo periodo di panchina e non ha certo sfigurato, così come non ha nemmeno incantato con una prestazione top. Il danese è stato però nuovamente sostituito al 60′ circa e il Corriere dello Sport si è soffermato su un suo gesto che può aver indirizzato la decisione: “Due o tre fiammate, occasioni costruite con l’intuizione del suo talento, le solite sensazioni. Si è spento presto. Poca consistenza in fase difensiva, poca corsa. Stava guardando Faragò quando è partito il cross trasformato in rete da Sottil. Ecco perché il danese non potrà mai andare bene a Conte, ancora gelido“.