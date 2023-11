Pavard out, non solo Darmian: “Inzaghi conta su de Vrij. Ma c’è pure un’opzione a sorpresa”

E poi c'è l'opzione legata al tedesco classe 2000 che finora ha totalizzato appena 7 minuti in 2 apparizioni in Serie A. Apparentemente è una soluzione marginale, ma da non scartare a priori perché, dopo un normale periodo di adattamento alla nuova realtà e a un top club europeo come l'Inter, Yann sta crescendo. Soprattutto come personalità in allenamento. Non ha timori dei duelli con Lautaro, Thuram e gli altri attaccanti. Assorbe come una spugna le indicazioni dei compagni di reparto e sta iniziando a capire discretamente anche l'italiano, cosa che non guasta".