Pedullà – Correa-Inter, nuovo incontro in programma. Il Tucu vuole i nerazzurri

L'argentino ha fatto sapere all'Everton di voler attendere perché spera ancora di trasferirsi a Milano

Una volta archiviata la gara col Genoa, l'Inter tornerà a pensare al mercato. I nerazzurri hanno bisogno di un attaccante per puntellare ulteriormente la rosa e i nomi sono quelli noti. Joaquin Correa, preferito di Inzaghi, spinge per trasferirsi a Milano. Spiega Alfredo Pedullà: "Joaquin Correa spera fortemente nell’Inter, a maggior ragione dopo l’incontro (positivo) anticipato ieri. Ripetiamo: proprio quella data, venerdì 20 maggio, può essere un’ipotetica svolta. Perché da quel momento il Tucu ha detto no all’Everton, che stava raggiungendo un accordo di massima sia con la Lazio che con il suo entourage. E vuole aspettare. A proposito, è stato programmato un nuovo incontro per parlare di Correa all’Inter: ora i nerazzurri stanno giocando, la Lazio esordirà tra poco, prevedibilmente se ne parlerà tra domani e lunedì".