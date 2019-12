Inter, senti Perisic: “Mi trovo bene al Bayern, anche la città mi piace. Nel 2020…”

Intervenuto alla HRT, TV di stato croata, Ivan Perisic ha parlato a margine di una partita benefica tenutasi a Spalato:

“Vorrei evitare di giocare tanto ora che sono più vecchio, ma quando ci sono queste azioni umanitarie, risponderò sempre presente e starò a fianco di questi ragazzi. Mi trovo bene al Bayern e mi piace Monaco. Avremo nuove vittorie nel 2020”.

SUGLI EUROPEI – “Abbiamo fatto il passo più importante qualificandoci, siamo pronti per gli Europei, sappiamo cosa ci aspetta. Non ci possiamo sentire favoriti, dobbiamo entrare in punta di piedi e vedremo dove arriveremo con la nostra mentalità”.

(hrvatska-danas)