FCIN1908 / Inter, per Pinamonti corsa a 3: il Monza spinge, lui non ha fretta

Nulla di definito, come ha spiegato il ds del Monza. Ma l''interesse del club per Andrea Pinamonti viene confermato dalle indiscrezioni raccolte dalla redazione di FCINTER1908.IT. Non è l'unica società interessata all'attaccante che rientra all'Inter dopo una stagione in prestito all'Empoli nella quale ha segnato, in 36 presenze in Serie A, 13 gol e fatto 2 assist.