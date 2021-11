Pinamonti: “Nazionale? Sono sempre pronto, mi godo il momento. La dedica per il gol…”

Ancora un gol, decisivo, per Andrea Pinamonti. Così l’attaccante dell’Empoli, in prestito dall’Inter, ha parlato a DAZN

dopo la vittoria per 2-1 della sua squadra contro la Fiorentina nel derby toscano: "Il momento in cui mi sono reso conto che abbiamo vinto il derby è quando sono andato sotto la curva al fischio finale coi nostri tifosi. Lì capisci l'importanza della partita per la società, piano piano ce ne accorgeremo".

“Col mister ho un bellissimo rapporto. La dedica era per lui, ha avuto un lutto in famiglia e lui ha dimostrato di essere un professionista a presentarsi comunque ieri in allenamento e ritiro, oggi in panchina, non è stato facile. È stato un riconoscimento per lui, spero di avergli regalato una bella gioia”.