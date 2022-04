Pinamonti e non solo: Inter, quanti gol in prestito. La strategia per il futuro

Uno degli obiettivi del prossimo mercato dell'Inter è quello di rinforzare il proprio reparto offensivo, meglio se con un giovane e dal prezzo contenuto. Eppure, sono tanti i calciatori di proprietà dell'Inter che stanno ben figurando altrove: da Pinamonti a Esposito, passando per Satriano, giovani che si stanno mettendo in mostra e che aspettano ancora di capire il loro futuro, se potranno avere una chance a Milano o se verranno usati come per fare cassa. La Gazzetta dello Sport analizza le loro situazioni caso per caso.