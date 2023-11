Pio Esposito: “Inter? Non guardo lontano. Paragone con Lewandowski? Fantascienza”

Spazio anche a un'intervista a Franceso Pio Esposito sul prossimo numero di SportWeek. Il giovane attaccante di proprietà dell'Inter, ma in prestito allo Spezia, si è raccontato ai microfoni della rosea. Questo uno stralcio dell'intervista che uscirà domani: "Chiamatemi Pio, soltanto Pio: di Francesco ce ne sono tanti, di Pio soltanto io, da sempre, e a me piacciono le cose originali.

Sono cresciuto, anche all’interno dello spogliatoio. Conosco le mie qualità e sto lavorando per reggere l’urto del calcio dei grandi. Il paragone con Lewandowski? Fantascienza. L’Inter? Non guardo troppo lontano, altrimenti non mi concentro sul presente. La Nazionale? Non mi faccio aspettative più grandi di me, però il miglior complimento che ho ricevuto me lo fece indirettamente Mancini quando era c.t.".