Ancora Pistocchi: “Conte non è stupido, ecco come pensa di fare una squadra competitiva”

La posizione di Antonio Conte rispetto alla possibilità di rendere competitiva l'Inter anche in tempi di pandemia e tagli secondo il giornalista Pistocchi.

Nell'attesa di scoprire come si evolverà il futuro in casa Inter, Pistocchi torna a fare una precisazione e illustra la posizione di Antonio Conte in merito all'eventuale ridimensionamento della squadra: "Conte non è stupido e sa che la situazione del calcio mondiale impone un ridimensionamento dei costi ma pensa che cedendo gli esuberi, non rinnovando i contratti in scadenza e lavorando sui giovani si possa fare una squadra competitiva". E sulla valorizzazione dei giovani ha aggiunto: "In due anni ha portato Bastoni e Barella in Nazionale e valorizzato Hakimi (scarto del RM) e Lautaro"