Pistocchi: “Inter, l’unico che sa come si vince è Conte. E infatti è l’unico che…”

Maurizio Pistocchi commenta il momento difficile in casa nerazzurra: l’eliminazione dalla Champions ha acceso il dibattito su Antonio Conte. Secondo il giornalista Mediaset, però, l’Inter dovrebbe compattarsi intorno al suo allenatore.

“L’Inter non vince da 10 anni, in 10 anni ha avuto 13 allenatori e tanti giocatori, l’unico della rosa attuale che ha vinto un trofeo importante è Vidal: in un ambiente che non è abituato a vincere, chi sa come si vince è Antonio Conte. Infatti è l’unico che fa paura al Sistema”, ha commentato Pistocchi.