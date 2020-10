Pistocchi: “Perché Eriksen non gioca mai nell’Inter di Conte se al Tottenham era…”

“Secondo me all’Inter gioca il giusto”: così poco fa Antonio Conte, in conferenza stampa, in merito all’impiego di Christian Eriksen, che ieri ha sottolineato come in nazionale giochi di più rispetto che in nerazzurro.

In merito alla questione ha detto la sua Maurizio Pistocchi, che, sul proprio profilo Twitter, ha scritto: “Nel Tottenham di Pochettino era il giocatore che giocava più passaggi chiave, che ha fatto più assist e che tirava più in porta. Non solo: era il giocatore che decideva tempi e spazi, forniva linee di passaggio, creava il gioco. E allora perché non gioca mai nell’Inter di Conte?”.