Pistocchi: “Oriali è stato cacciato, chi dice il contrario non sa niente. Non sa che…”

L'addio di Lele Oriali all'Inter, dopo l'ultimo scudetto vinto con Conte, fa ancora molto discutere sui social

"È molto strano che Lele Oriali, che ha dimostrato di saper fare il dirigente vincendo con Mancini, Mourinho e Conte, voglia lasciare l’Inter. Chi lo scrive sa che non è vero, e che, come per Conte, è vero che c’è chi non lo vuole più. Il perché bisogna chiederlo a Steven Zhang. Oriali ha servito più Conte che l'Inter? Chi dice queste cose non sa niente di quello che è successo ad Appiano nell’ultimo anno, del lavoro che è stato fatto da Conte, Oriali e dallo staff tecnico per trasformare un gruppo che perdeva da 10 anni in quello che ha dominato il campionato", il giudizio di Pistocchi.