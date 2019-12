Gds – Politano per Llorente, c’è ok di Conte e Gattuso. I passi per chiudere l’affare

Si accende il mercato sull’asse Milano-Napoli. In particolare, Inter e Napoli sono da giorni in contatto per un’idea basata su uno scambio di prestiti che porterebbe Fernando Llorente in nerazzurro e Matteo Politano nella società di De Laurentiis.

Per ora il contatto è stato avviato tra le società, anche perché gli allenatori hanno già dato l’ok alla trattativa. Ma l’operazione va consolidata coinvolgendo i procuratori. Lo riferisce oggi la Gazzetta.it.

L’Inter, quindi, oltre al centrocampista vuole rinforzare anche l’attacco di Antonio Conte.