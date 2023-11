Maldini: “Provato a portare Messi al Milan. Lo scudetto? Inter ha già vinto”

Ha ospitato prima Zanetti e ora Maldini. Giacomo Poretti, uno dei membri del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ha ospitato l'ex capitano ed ex dirigente del Milan. E lui, nell'evento andato in scena in teatro, ha confessato: «Per dieci giorni abbiamo provato a portare Messi al Milan, ma poi abbiamo capito che era impossibile».

«Adesso ormai è tardi ma un calciatore come Messi è uno spettacolo per tutti, quando leggevo che poteva andare all’Inter avevo paura», ha aggiunto Maldini sulle tante volte in cui il campione argentino in passato è stato accostato ai nerazzurri. E alla domanda su chi vince lo scudetto fatta dall'attore, Maldini ha risposto: « Complimenti Giacomo, avete già vinto voi...». La squadra di Giacomo è ovviamente l'Inter.