«Taremi? È un'opzione, probabilmente potrebbe esserci nella prossima. Dipende dalla sua condizione fisica, da come è tornato dalla Nazionale, da come sta lavorando e sto prestando attenzione a quello. Ho visto e letto quel messaggio che Taremi è andato a fare le visite e che sono triste per lui. No, non sono triste per nessuno. Ha un contratto fino a giugno e fino a giugno è un giocatore del Porto e conto su di lui, come conto su tutti gli altri che se ne sono andati nei miei sette anni. Non c'è controversia. È una questione di forma, di lavoro di qualità e avrai le tue opportunità fino alla fine della stagione. Credo che giocherà, perché è un giocatore di estrema qualità e può aiutarci".