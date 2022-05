Milan o Inter, scudetto: ipotesi più probabile premiazione sul campo

A seconda del club che vincerà il titolo la festa sarà allestita sul terreno di gioco della gara: Reggio Emilia per i rossoneri, San Siro per i nerazzurri

Alla fine si è optato per la contemporaneità alle 18. Milan contro il Sassuolo, Inter contro la Samp, una a Reggio Emilia e l'altra a Milano si giocheranno lo scudetto. Si pensava inizialmente alla contemporaneità nella gara delle 15 che avrebbe permesso ai milanisti, in caso di vittoria, di tornare in città ed essere premiati sul campo dopo che a San Siro i tifosi nerazzurri avrebbero lasciato l'impianto e i suoi dintorni.