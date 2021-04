Inter, 107 punti guadagnati sulle rivali: il fattore Conte si vede, ecco come

L'Inter vede sempre più vicino il traguardo scudetto: la formazione di Antonio Conte, grazie a una marcia insostenibile per tutte le avversarie, ha ora 11 punti di vantaggio a 8 giornate dalla fine del campionato. I numeri, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, sono tutti dalla parte del tecnico: "Il risultato è nei numeri: con Conte l'Inter ha guadagnato complessivamente 107 punti sulle rivali d'alta classifica, annullando e ribaltando il divario con chi alla fine del 2018-19 la precedeva (Juve e Napoli), trasformandosi in una creatura imprendibile per chi era già sotto. Antonio è l'uomo che ha rovesciato la Serie A. Con lui l'Inter è diventata credibile".