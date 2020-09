Radio Catalunya a sorpresa: “Barcellona, il vero sogno di Koeman gioca nell’Inter ma è impossibile”

“L’attaccante preferito di Ronald Koeman per il Barcellona era Romelu Lukaku, era il belga il suo grande obiettivo per l’attacco. Un obiettivo impossibile per motivi economici”. E’ questo il retroscena serale di Radio Catalunya, secondo cui la vera passione dell’attuale allenatore del Barcellona risponde al nome di Romelu Lukaku.

Non Lautaro, obiettivo dichiarato di tutta la dirigenza blaugrana, ma il compagno di reparto. Il Barcellona, in ogni caso, dovrà accettare uno zero su due. Alla corte di Koeman, non arriverà infatti né Lautaro né Lukaku. Entrambi ben saldi nell’attacco di Conte.