Ravezzani incredulo: “Ma chi è che scrive i testi a Sarri? Che autogol, manca solo che dica…”

Stanno facendo discutere le parole di Maurizio Sarri, pronunciate dopo la sconfitta della Juventus in Champions League contro il Lione. A commentare le sue dichiarazioni post partita anche Fabio Ravezzani, direttore di TL:

Ma chi è che scrive i testi a Sarri? Dire: <In Italia ci avrebbero dato due rigori> è il più grande autogol juventino dell’ultimo secolo (e forse oltre). Così, a memoria, ricordo Sarri dire: Le nostre maglie non mi piacciono per niente; per avere i rigori dovremo rimetterci le righe; son contento di aver perso contro il Napoli; in Italia questi rigori ce li danno… Manca solo: Non rubiamo più come una volta, e ha fatto bingo”.

“Secondo me ieri sera Sarri e Fontana sono stati contagiati da coglionavirus”.