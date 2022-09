Ravezzani: “Skriniar? L’Inter doveva venderlo, perdere 50-60mln. C’è un pensiero pericoloso”

"Skriniar? Sui rinnovi l'Inter ha scelto una politica conservativa, quasi di stagnazione. La situazione dei conti è molto complicata, Zhang non può reggere tutto questo e secondo me il fondo che arriverà taglierà, vista la filosofia dei fondi, soprattutto quelli americani. Io, a questo punto, avrei colto la palla al balzo per vendere Skriniar. Ho sempre trovato molto pericoloso un ragionamento che facevano tanti interisti: 'Dobbiamo fare 60 milioni di attivo, ma c'è tempo fino a giugno 2023'. Non è così semplice poi farlo. L'Inter rischia di perdere 50-60 milioni".