LIVEBLOG – Real Madrid-Inter, dai social: “Quale Conte guardare stasera?”

Ha quasi il sapore dello spareggio il match di Champions League che vede impegnata l’Inter questa sera. I nerazzurri sono di scena a Valdebebas contro il Real Madrid nel terzo turno della fase a gironi di Champions. Una gara delicata, che mette in palio punti importanti in chiave qualificazione per i nerazzurri che, non al meglio e con diverse assenze, proveranno a strappare un risultato positivo. In questo spazio, come di consueto, raccoglieremo i migliori commenti provenienti dal mondo dei social.