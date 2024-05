Rinnovo Lautaro Martinez-Inter, Sky svela: “Ecco la volontà di Oaktree”

La volontà di Oaktree sul futuro di Lautaro Martinez. Ne parla Sky Sport, che dopo gli ultimi sviluppi sul rinnovo del capitano interista, aggiorna sulle intenzioni della nuova proprietà. "Anche la volontà della nuova proprietà targata Oaktree è quella di proseguire il rapporto. Come detto da Marotta anche la società ha come priorità di risolvere la questione. Ci vorrà uno sforzo da entrambe le parti per venirsi incontro. C'è ancora distanza tra domanda e offerta. La trattativa è ancora in corso. Si attendono sviluppi", si legge.