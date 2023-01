Pedullà – Rinnovo Skriniar, zero risposte: Inter aspetterà fino a questa data

Skriniar, Inter fissa deadline

“Milan Skriniar e una storia infinita, ancora senza risposte. Il centrale difensivo non ha detto sì o no all’Inter rispetto alla proposta rinnovo da 6 milioni secchi a stagione più bonus. Il fatto che non abbia detto sì o no ha soltanto la tendenza di far diminuire i giorni che mancano alla scadenza di giugno, quindi ognuno può trarre le conclusioni del caso. L’Inter non aumenterà di un centesimo la proposta fatta, aspetta senza la minima voglia di arrivare agli ultimi giorni della sessione invernale. E aspetterà fino al 15 gennaio per avere le idee definitivamente chiare sulla strategia da attuare. Entro il 15 gennaio, non oltre: l’Inter confida che Skriniar dia almeno una risposta, in modo da mettere fine a un tormentone”, si legge.