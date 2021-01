A due giorni dalla sfida con il Verona, Edin Dzeko lavora ancora da solo a Trigoria e non sarà convocato. Ufficialmente per un problema al flessore della coscia destra, ma alla base c’e’ il rapporto ormai rotto con Fonseca, tanto che Tiago Pinto (ancora oggi a Milano) sta trattando con l’Inter per lo scambio con Sanchez. La buona notizia per il tecnico portoghese arriva da Mkhitaryan, completamente recuperato per la sfida di domenica.

(ANSA)