Sacchi: “Inter una Ferrari, Milan una Cinquecento di sconosciuti che fanno il possibile”

Intervenuto ai microfoni de La Repubblica, Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato così del derby di martedì sera vinto dall'Inter sul Milan: "Non che ci fosse un granché da guardare: una Ferrari contro una Cinquecento! Questo è il Milan, adesso, una squadra di ragazzi sconosciuti che fanno quel che possono. Ma anche così hanno vinto uno scudetto e sono arrivati in semifinale di Coppa dei Campioni: due anni fa, nessuno ci avrebbe scommesso un soldo".