Sala: “Disposti a vendere San Siro per salvarlo. Mi rivolgo anche a Moratti: fatevi avanti”

A margine di un evento, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, si è rivolto a chi ha manifestato interesse contro l'abbattimento di San Siro

"Tenere in funzione e in sicurezza uno stadio del genere, e fare una buona manutenzione è qualcosa che costa tra i 5 e i 10 milioni all'anno. Tra i tanti che si fanno avanti, penso a Massimo Moratti, se lo vogliono acquisire noi siamo felicissimi". Le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala, intercettato dai cronisti a margine della presentazione della nuova sede della Ntt Data in Zona Romolo, hanno il sapore della provocazione. Il primo cittadino si riferisce all'ultimo comitato - in ordine cronologico- nato per fare sì che il Meazza non venga abbattuto. Al collettivo ('Sì Meazza', il nome, ndr), oltre a Sergio Scalpelli, Giorgio Goggi e Luigi Corbani, ieri si è aggiunto anche l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti.