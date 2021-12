Sala: “Non posso dire no a Milan e Inter su nuovo stadio. Il tema è sul vecchio San Siro”

Il sindaco di Milano, al Maurizio Costanzo Show, ha parlato del nuovo impianto e di quello attuale

Io non ho motivi per dire ai due club che vogliono un nuovo stadio, perché il calcio è diventato insostenibile e si perdono 10 mln al mese, per mettere a posto i conti economici, per creare i presupposti per il futuro, non ho elementi per dire non lo fare. Il tema è sul vecchio San Siro. Dove io dico qualcuno se lo deve pigliare, che ci facciamo noi? Tutto qua. Come la fai la sbagli, sullo stadio.