Sampdoria, Lanna: “Stankovic ha personalità e carattere. Il lavoro dà già risposte”

Per Dejan Stankovic non sarà di certo una gara come le altre. Il serbo, entrato nel cuore dei tifosi dell'Inter per le mille battaglie in nerazzurro, torna questa sera al Meazza da avversario con la sua Sampdoria, ma pensa solo ai blucerchiati. Ne ha parlato il presidente ospite Lanna ai microfoni di Sky Sport: "La scelta di Stankovic è arrivata per la sua personalità e il suo carattere, speravamo lo trasmettesse alla squadra. Ci sta riuscendo, il lavoro non è così immediato, ma la squadra ha dato risposte sul campo. Ci sono giocatori che possono dare qualcosina in più, col lavoro del mister questo può accadere. Aspettiamo che tutti tirino fuori ciò che hanno, le qualità ci sono".