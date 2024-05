"Come trovare stimoli? Al di là dei record, dobbiamo pensare una partita alla volta, c'è un campionato da onorare nel migliore dei modi, ci sarà spazio per tutti. Nonostante i festeggiamenti, negli ultimi tre giorni ci siamo allenati seriamente. Le scelte di oggi? Ho fatto delle scelte ponderate. I giocatore che vediamo oggi sono stati una garanzia tutto l'anno, il primo nome che mi viene in mente è Audero".