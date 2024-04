Nicola Savino, noto presentatore e grande tifoso dell'Inter, ha parlato in collegamento con DAZN al termine di Udinese-Inter. In particolare sono questi i suoi calciatori preferiti: "Mi sanguina il cuore quando vedo Frattesi in panchina. Quando entra a 4 minuti dalla fine, e non è il caso di stasera, trasecolo. E' uno dei miei preferiti, così come Calhanoglu che non sbaglia mai un rigore. Metto anche Barella, ma ce ne sono tanti".