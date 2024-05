Spettacolo di luci in Cina per la seconda stella dell’Inter: Zanetti ringrazia Zhang e lui…

Grande spettacolo scenografico in Cina per la seconda stella dell’Inter: la story del vice presidente nerazzurro Javier Zanetti

Grande spettacolo scenografico in Cina per la seconda stella dell’Inter. Ecco la story del vice presidente nerazzurro Javier Zanetti: “Così hanno celebrato i nostri tifosi in Cina la seconda stella, presentando questo spettacolo di luci scenografico con l’aiuto dei droni sul cielo di Hangzhou. Grazie Steven Zhang”, con tag all’ex presidente e al club nerazzurro. Zhang ha repostato la story, aggiungendo una emoji: una faccina con dei cuoricini.