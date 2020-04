Sky – I quattro passaggi previsti per la possibile ripresa della Serie A. Domani…

La Serie A si prepara a ripartire. Secondo quanto riporta Sky Sport, si sta studiando il modo per farlo e si stanno studiando tutte le vie possibili. Domani ci sarà un’altra riunione del comitato scientifico della Federcalcio, verrà presentato il protocollo e sarà un passo importante per capire eventualmente come si ricomincerà e quali saranno i passi fondamentali che si dovranno effettuare. Poi ci sarà una riunione del consiglio di Lega che farà delle ipotesi per una possibile ripartenza. Se ci sarà la ripartenza dovrà arrivare tutto attraverso quattro passi: la preconvocazione, il raduno, individuazione del gruppo squadra e poi l’allenamento.

(Sky Sport)