Sky – Serie A, al vaglio il protocollo sanitario: le criticità. Coppa Italia? È possibile che…

Il futuro del calcio e la ripresa del campionato in Italia dipenderanno dall’incontro tra FIGC e comitato tecnico scientifico del Governo. I club di Serie A sono in attesa del protocollo da seguire, ma ci sono alcuni aspetta ancora da risolvere e da chiarire.

PROTOCOLLO – “Il primo problema, quello degli allenamenti singoli, è in realtà relativo. Se ognuno di noi si può allenare individualmente, allora lo può fare anche il calciatore professionista. Poi c’è il problema degli allenamenti in gruppo e dunque delle partite, che sarebbero rispettivamente la fase 2 e la fase 3. Su questi due punti ci sono delle incongruenze. E, a sua volta, le problematiche da affrontare sono due: i protocolli sono molto dispendiosi sia a livello logistico che a livello economico, e dunque non potrebbero essere garantiti da società di Serie C e, ancor più, dai dilettanti. Dal punto di vista pratico – oltreché etico – il problema è la capacità di trovare tamponi e test per i giocatori, che dovrebbero essere inoltre molto frequenti”, si legge su Sky Sport. “Il secondo punto da comprendere è relativo a un eventuale caso di nuovo contagio. Secondo le norme del governo, chi è positivo deve andare in quarantena, ma deve farlo anche chi è stato a contatto con il positivo. È un punto su cui servirà un confronto costruttivo. E poi c’è il tema nella responsabilità: dovesse ammalarsi un giocatore su chi ricade? Sul giocatore che non ha rispettato regole o sul presidente e medico sociale che dovrebbero sovrintendere i comportamenti del gruppo squadra? Infine, il capitolo spostamenti. Come si organizzano? Ci sono zone più o meno colpite in Italia. Difficile che non si tenga in considerazione l’ipotesi di giocare in zone geografiche diverse da quelle abituali, spostandosi, eventualmente, nelle regioni meno invase dal virus”.